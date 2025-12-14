Jazz à Couches 2026 Zone de Loisirs Couches

Couches

Jazz à Couches 2026

Zone de Loisirs Stade Henri Levite Couches Saône-et-Loire

Tarif : 70.99 – 70.99 – 70.99 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-01

L’ambiance Jazz à Couches , c’est écouter la musique que vous aimez et soutenir tous ceux qui œuvrent pour la pérennité de cet évènement.

Profitez des concerts Off et des concerts In avec une belle programmations pour cette nouvelle édition !

Les artistes Big band de couches Musique pluriel & le trio segment Smoking mouse Marion rampal Swing folie Sanseverino Franck tortiller & misha fitzgerald michel Patrice heral Youn sun nah & bojan z

Sur place

Restauration possible snacking, buvette, bonbons, glaces…

Ventes objets dérivés T-shirts, Affiches, Objets dérivés… .

Zone de Loisirs Stade Henri Levite Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 36 24 91 contact@jazzacouches.fr

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English : Jazz à Couches 2026

L’événement Jazz à Couches 2026 Couches a été mis à jour le 2026-06-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II