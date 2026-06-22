JAZZ À LA MANUFACTURE À 3 TEMPS Montolieu vendredi 10 juillet 2026.

Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE À 3 TEMPS

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Tania Margarit et Eléa Schumann sont mère et fille, et l’on peut ressentir le plaisir qu’elles ont à faire de la musique ensemble! Et quand elles sont accompagnées par un jeune guitariste à la personnalité bien trempée, ça fait des étincelles! Venez découvrir ce trio à la frontière de la pop et du jazz, qui mêlent des grands classiques revisités mais aussi des compositions personnelles de Tom et d’Eléa.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

Tania Margarit and Éléa Schumann are mother and daughter, and you can really feel the joy they get from making music together! And when they’re accompanied by a young guitarist with a strong personality, sparks fly! Come discover this trio that straddles the line between pop and jazz, blending reimagined classics with original compositions by Tom and Eléa.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase.

Dinner for 38? by reservation only (limited seating); children under 13: 18?.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE À 3 TEMPS Montolieu a été mis à jour le 2026-06-22 par