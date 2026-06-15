HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT Montolieu
HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT Montolieu mercredi 22 juillet 2026.
Montolieu
HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT
12 rue des Pyrénées Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Concert de Anibal Galant, chanson francophone généreuse !
Quand les musiciens descendent de scène !
Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).
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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr
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English :
Concert by Anibal Galant, featuring lively French-language songs!
When the musicians come off stage!
Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).
L’événement HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par
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