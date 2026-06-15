Montolieu

HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert de Anibal Galant, chanson francophone généreuse !

Quand les musiciens descendent de scène !

Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

Concert by Anibal Galant, featuring lively French-language songs!

When the musicians come off stage!

Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).

L’événement HAPPY MERCREDY ANIBAL GALANT Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par