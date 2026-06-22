Informations pratiques

Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE HOT SWING DADDIES

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

Concert de Hot Swing Daddies !

Bienvenue dans le Harlem des années 30, l’âge d’or du swing, l’avènement des big bands et de cet art de se balancer sur des sons oscillants entre pulsion vitale, chaleur d’expression et imagination mélodique.

Les Hot Swing Daddies revisitent cette musique dans une version sextet où l’énergie débordante et communicative ne manquera pas de réjouir vos oreilles et faire frémir vos mollets.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

Hot Swing Daddies Concert!

Welcome to 1930s Harlem, the golden age of swing, the rise of big bands, and the art of “swinging” to sounds that oscillate between vital energy, warm expression, and melodic imagination.

The Hot Swing Daddies reinterpret this music in a sextet arrangement where their boundless, infectious energy is sure to delight your ears and make your legs twitch.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase.

Dinner for 38? by reservation only (limited seating); children under 13: 18?.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE HOT SWING DADDIES Montolieu a été mis à jour le 2026-06-22 par