Informations pratiques

Montolieu

JAZZ À LA MANUFACTURE THE BAWLING CATS

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’Apostrophe présente le Festival Jazz à la Manufacture !

The Bawling Cats

Dans cette formation acoustique (trombone, tuba, banjo, saxo, batterie), nous sommes heureux de jouer une musique festive et enjouée qui sent bon les clubs et soirées populaires des années phares du jazz Dixieland.

Concert en intérieur en cas d’intempérie. Sur réservation !

Entrée libre avec consommation obligatoire.

Diner à 38€ sur réservation (places limitées) enfants -13ans 18€.

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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18 contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

L’Apostrophe Presents the Jazz Festival at La Manufacture!

The Bawling Cats

With this acoustic lineup (trombone, tuba, banjo, saxophone, drums), we’re happy to play festive, upbeat music that evokes the clubs and popular evenings of Dixieland jazz’s golden age.

Indoor concert in case of bad weather. Reservations required!

Free admission with a minimum purchase.

Dinner at 38? by reservation only (limited seating); children under 13: 18?.

L’événement JAZZ À LA MANUFACTURE THE BAWLING CATS Montolieu a été mis à jour le 2026-06-22 par