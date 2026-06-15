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HAPPY MERCREDY DINA ANA ELLI Montolieu

HAPPY MERCREDY DINA ANA ELLI Montolieu

HAPPY MERCREDY DINA ANA ELLI Montolieu mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 12 rue des Pyrénées

Ville : 11170 Montolieu

Département : Aude

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montolieu

HAPPY MERCREDY DINA ANA ELLI

12 rue des Pyrénées Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Concert de DINA ANA ELLI du swing au swing !
Quand les musiciens descendent de scène !

Entrée libre, diner sur réservation fortement conseillée (places limitées).
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12 rue des Pyrénées Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 24 80 18  contact@apostrophe-hotel.fr

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English :

DINA ANA ELLI Concert: Swing from Start to Finish!
When the musicians come off stage!

Free admission; dinner reservations strongly recommended (limited seating).

L’événement HAPPY MERCREDY DINA ANA ELLI Montolieu a été mis à jour le 2026-06-15 par

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