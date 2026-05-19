Jazz à la plage concerts en plein air près du parking de la pointe Fouesnant

Fouesnant

Jazz à la plage concerts en plein air

près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Tous les jeudis à 18h30

La Ville de Fouesnant s’associe à l’association quimpéroise les Aprèm’Jazz pour offrir, en sortie de plage et à l’heure de l’apéro, un bouquet de concerts gratuits.

Des formations diverses et locales proposent, au fil de l’été, une traversée réjouissante des différentes esthétiques et époques du jazz tout en célébrant l’aspect populaire, festif et ouvert de ce genre musical !

+ un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts

> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant

Au programme de ce 16/07

Mighty Mambo

Fanfare latin jazz et cubop

Tout public

Durée 1h20

Gratuit

Mighty Mambo puise son énergie et sa créativité aux racines mêmes du latin jazz et de l’afro-cubain, alliant les mélodies ensoleillées des cuivres à d’envoûtantes pulsations latino-américaines, toujours avec une passion communicative.

De Chano Pozo à Mongo Santamaria, la fanfare explore le répertoire des big bands new-yorkais, des comparsas de La Havane et l’infinie richesse des rythmiques caribéennes. Le groupe est assurément une vivifiante bouffée d’air frais, une invitation à danser, à s’égayer et à partager toujours plus de moments conviviaux ! .

près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Jazz à la plage concerts en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN