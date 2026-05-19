Jazz à la plage concerts en plein air près du parking de la pointe Fouesnant

Fouesnant

Jazz à la plage concerts en plein air

près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Tous les jeudis à 18h30

La Ville de Fouesnant s’associe à l’association quimpéroise les Aprèm’Jazz pour offrir, en sortie de plage et à l’heure de l’apéro, un bouquet de concerts gratuits.

Des formations diverses et locales proposent, au fil de l’été, une traversée réjouissante des différentes esthétiques et époques du jazz tout en célébrant l’aspect populaire, festif et ouvert de ce genre musical !

+ un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts

> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant

Au programme de ce 23/07

Starship Coopers

Soul funk

Tout public

Durée 1h15

Gratuit

Les membres de Starship Coopers viennent des quatre coins du Finistère. Cette formation de funk a été créée en 2023 par d’anciens membres du groupe Inner Chimp Orchestra désireux de retrouver l’énergie d’une grande formation funk.

Starship Coopers propose un répertoire de compositions puisant son inspiration aussi bien parmi les légendes de la musique soul que dans le hip hop et le jazz. Un seul mot d’ordre prime le plaisir et la danse, soit les deux mamelles du funk ! .

près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Jazz à la plage concerts en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN