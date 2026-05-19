Jazz à la plage concerts en plein air près du parking de la pointe Fouesnant

Fouesnant

Jazz à la plage concerts en plein air

près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Tous les jeudis à 18h30

La Ville de Fouesnant s’associe à l’association quimpéroise les Aprèm’Jazz pour offrir, en sortie de plage et à l’heure de l’apéro, un bouquet de concerts gratuits.

Des formations diverses et locales proposent, au fil de l’été, une traversée réjouissante des différentes esthétiques et époques du jazz tout en célébrant l’aspect populaire, festif et ouvert de ce genre musical !

+ un bar éphémère est ouvert sur le site les soirs de concerts

> En cas de pluie, repli à l’Archipel, 1 rue des îles, 29170 Fouesnant

Au programme de ce 20/08

Mojo Diggers

Chicago blues

Tout public

Durée 1h15

Gratuit

Avec Mojo Diggers, embarquez sur la ligne Mississippi-Illinois pour un voyage musical au cœur d’un blues électrique et urbain. Guillaume Feuillet, au chant et aux guitares, Tsunam, à la batterie, et Jérémie Elis, à la contrebasse, célèbrent cette musique intemporelle avec un plaisir communicatif. Pour cette édition de Jazz à la plage, ils invitent sur scène deux pointures de la scène blues française Jimmy et Elmor Jazz du groupe Honeymen. Attention, blues à tous les étages ! .

près du parking de la pointe Route de la Pointe de Mousterlin Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87

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English :

L’événement Jazz à la plage concerts en plein air Fouesnant a été mis à jour le 2026-05-19 par OT FOUESNANT LES GLENAN