Jazz à l’Amirauté Frank Muschalle & Stephan Holstein, feat Simon Shuffle Boyer Rue du Parc Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Jazz à l’Amirauté Frank Muschalle & Stephan Holstein, feat Simon Shuffle Boyer

Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Frank est en tournée depuis 30 ans, il est l’un des pianistes de Blues & Boogie Woogie les plus recherché. Depuis 2015, Frank joue en duo avec Stephan Holstein (Saxophone et clarinette). La première rencontre a eu lieu en 2004 lors d’une croisière de jazz en Méditerranée. Après quelques concerts en quartet et l’enregistrement du CD commun Sleigh Ride , Frank et Stephan ont donné leurs premiers concerts en duo et cette formation est devenue un standard. Pas étonnant Stephan Holstein (Augsbourg) est l’un des saxophonistes et clarinettistes les plus reconnus d’Europe.

Simon Boyer, né à Limoges, a commencé à jouer dans de nombreux groupes de jazz, de blues et de rock’n’roll en tant qu’étudiant et a décidé en 1995 de poursuivre une carrière professionnelle de batteur. .

Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 98 31 16

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L’événement Jazz à l’Amirauté Frank Muschalle & Stephan Holstein, feat Simon Shuffle Boyer Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Pléneuf-Val-André Tourisme