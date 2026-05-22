Jazz à l’Amirauté Halli Galli Quartet Rue du Parc Pléneuf-Val-André
Jazz à l’Amirauté Halli Galli Quartet Rue du Parc Pléneuf-Val-André mardi 25 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Jazz à l’Amirauté Halli Galli Quartet
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Halli Galli est un quatuor de multi-instrumentistes désireux de séduire et divertir le public. Leurs concerts sont un répertoire éclectique inspiré du swing, avec des touches théâtrales et humoristiques transportant le public dans des univers inattendus et permettant à tous, amateurs de Jazz ou non, de les apprécier pleinement quel que soit leur âge. Halli Galli, c’est en réalité un festival de musique vibrant et convivial. .
Rue du Parc Parc de l’Amirauté Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 98 31 16
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L’événement Jazz à l’Amirauté Halli Galli Quartet Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-20 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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