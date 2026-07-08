Jazz à Saint-Rémy Le Festival Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Jazz à Saint-Rémy Le Festival

Mercredi 16 septembre 2026 à partir de 19h30.

Jeudi 17 septembre 2026 de 11h à 22h30.

Apéro swing à 11h15 (Centre ville, place jules-pellissier)



Apéro swing à 19h00 (Av. Maréchal De Lattre de Tassigny)



à 20h30 concert de R. Lemonnier 6Tet Tribute To Bessie Smith.

Vendredi 18 septembre 2026 de 11h à 22h30.

Apéro swing à 11h15 (Centre ville, place jules-pellissier)



Apéro swing à 19h00(Av. Maréchal De Lattre de Tassigny)



à 20h30 concert de Erik Truffaz / Antonio Lizana Octet New Sketches of Spain.

Samedi 19 septembre 2026 de 11h à 22h30.

Apéro swing à 11h15 (Centre ville, place jules-pellissier)



Apéro swing à 19h00 (Av. Maréchal De Lattre de Tassigny)



à 20h30 concert de Stefano Di Battista Quintet Dolce Vita .

Dimanche 20 septembre 2026 à partir de 12h. Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 11:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Profitez du Festival Jazz à Saint-Rémy du 16 au 20 septembre 2026.

Programmation



– Mercredi 16 septembre

Dîner concert d’ouverture à 19h30



– Jeudi 17 septembre

Apéro swing à 11h00 Gratuit (Centre ville, place jules-pellissier)

Apéro swing à 19h00 Gratuit, Bar et restauration sur place (Alpilium, Av. Maréchal De Lattre de Tassigny)



à 20h30 concert de R. Lemonnier 6Tet Tribute To Bessie Smith

1re partie Carte blanche au département Jazz et Musiques Actuelles du Conservatoire de Musique du Pays d’Arles

2e partie Bessie Smith Tribute R. Lemonnier 6tet

R. Lemonnier( piano), L. Bencini (ctb.), T. Lutz (batt.), Kristel Dobat et Olympe Assoloto (voix) et 1 invité JP Derouard (tp.)



– Vendredi 18 septembre

Apéro swing à 11h15 Gratuit (Centre ville, place jules-pellissier)

Apéro swing à 19h00 Gratuit (Alpilium, Av. Maréchal De Lattre de Tassigny)



à 20h30 concert de Erik Truffaz / Antonio Lizana Octet New Sketches of Spain

En hommage à l’album de Miles Davis pour le centenaire de sa naissance en 2026

Erik Truffaz (trompette), Antonio Lizana (chant, saxophone alto, flute), Renaud Gabriel Pion(clarinette basse, cor anglais, arrangements), Ana Perez (danse flamenco), Pau Figueres(guitare espagnole), Arin Keshishi (basse électrique), Manuel de la Torre (batterie), Vincent Thomas (percussions)



– Samedi 19 septembre

Apéro swing à 11h15 Gratuit (Centre ville, place jules-pellissier)

Apéro swing à 19h00 Gratuit (Alpilium, Av. Maréchal De Lattre de Tassigny)



à 20h30 concert de Stefano Di Battista Quintet Dolce Vita

S. Di Battista (sax.), M. Cutello (tp.), F. Nardin (piano), D. Sorrentino (ctb.), A. Ceccarelli (batt.)

Thèmes célèbres de la musique italienne de la Dolce Vita, N. Rota, P. Conte, A. Bocelli, L. Dalla…



– Dimanche 20 septembre

Déjeuner concert de clôture (Centre ville, place jules-pellissier) .

Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 47 50 65 contact@jazzasaintremy.fr

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English :

Enjoy the Jazz in Saint-Rémy Festival from 16 to 20 September 2026.

L’événement Jazz à Saint-Rémy Le Festival Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles