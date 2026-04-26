Jazz à Solacroup – Nino Paumard, piano Chateau Hébert-Sollacroup 35800 Dinard Dinard Dimanche 3 mai, 18h00

Un voyage en Piano Solo au pays de la musique de film

Un voyage en Piano Solo au pays de la musique de film : Venez découvrir les multiples couleurs qui composent la musique de cinéma. Nino dans son concert trace un chemin entre les grands classiques comme John Williams, Hans Zimmer ou encore Nino Rota et les ancrages culturels musicaux dont s’inspirent ces derniers. Vous entendrez les pièces de styles variés qui ont été d’une grande inspiration pour les compositeurs de musiques d’images.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T19:15:00.000+02:00

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contact@musiquesrivegauche.com

Chateau Hébert-Sollacroup 35800 Dinard avenue du Château Hébert Saint-Énogat Dinard 35800 Dinard Ille-et-Vilaine



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