jazz and swing, Musée du Vieux-Toulouse, Toulouse

jazz and swing Samedi 23 mai, 21h00 Musée du Vieux-Toulouse Haute-Garonne

Dans la cuir du musée. Dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Deuxième partie de soirée festive au musée du Vieux-Toulouse. A partir de 21h00, le quatuor Swing23 fera vibrer la cour du musée aux notes de Django Reinhardt et des standarts du jazz. Rythme et bonne humeur garantis !

Musée du Vieux-Toulouse 7 Rue du May, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 0562271150 https://metropole.toulouse.fr/annuaire/musee-du-vieux-toulouse-hotel-dumay Dans les salons aménagés au XVIIIe siècle, le visiteur peut découvrir, à travers mille objets, les grandes heures de la ville, ses anciennes institutions, les monuments disparus, ses personnalités, sa vie populaire et ses coutumes. Nombreux témoignages historiques à travers des collections de beaux-arts, faïencerie, iconographie, plans anciens, histoire locale. Métro ou bus, arrêt Capitole ou Esquirol – parking Capitole ou Esquirol La rue du May est perpendiculaire à la rue Saint-Rome (à droite en venant du Capitole) Le musée situé au premier étage n’est malheureusement pas accessible au public handicapé moteur. Par contre notre salle d’exposition temporaire située au rez-de-chaussée leur est accessible.

Deuxième partie de soirée festive au musée du Vieux-Toulouse. A partir de 21h00, le quatuor Swing23 fera vibrer la cour du musée aux notes de Django Reinhardt et des standarts du jazz. Rythme et !…

©musée du Vieux-Toulouse, photo J. Kerambloch