Jazz au château Châteaudun
Jazz au château Châteaudun samedi 13 juin 2026.
Châteaudun
Jazz au château
Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 16:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’école de musique du Grand Châteaudun vous donne rendez-vous tous les samedis de juin au château de Châteaudun pour son 1er festival de Jazz avec les classes de jazz de l’Ecole de Musique sous la direction artistique de Philippe Desmoulins (06, 13 et 20 juin) et le groupe Intégral SEXTET (27 juin).
Un concert jazz placé sous le signe du swing, du blues et de la bossa nova !
De Basin Street Blues à Hello Dolly, de Blue Bossa à Mack the Knife, le public sera invité à voyager entre l’ambiance festive de la Nouvelle-Orléans, les grands standards du jazz, l’élégance du swing et les couleurs chaleureuses du Brésil.
Un programme vivant, varié et accessible, pour partager un moment musical plein d’énergie, de groove et d’émotion.
Information et réservation possible.
Spectacle gratuit
Accès au château selon tarifs habituels du monument (adulte plein tarif 7€, gratuit moins de 26 ans…) .
Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz au château by the jazz classes of the Ecole de Musique du Grand Châteaudun and Intégral SEXTET, artistic director Philippe Desmoulins.
L’événement Jazz au château Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-02 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Chateaudun (Eure-et-Loir)
- Conférence Les femmes cinéastes en France Châteaudun 9 juin 2026
- Animation enfants C’est l’heure de l’histoire Châteaudun 10 juin 2026
- Visite commentée du Musée des Beaux-Arts et d’Histoire Naturelle Châteaudun 13 juin 2026
- Animation Secourisme Châteaudun 13 juin 2026
- Gala de Danse Châteaudun 13 juin 2026