Châteaudun

Jazz au château

Château de Châteaudun Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

L’école de musique du Grand Châteaudun vous donne rendez-vous tous les samedis de juin au château de Châteaudun pour son 1er festival de Jazz avec les classes de jazz de l’Ecole de Musique sous la direction artistique de Philippe Desmoulins (06, 13 et 20 juin) et le groupe Intégral SEXTET (27 juin).

Le Groupomogene Dixieland Jazzband Intégral Sextet vous invite à la fête, sur les pas des pionniers du jazz, de La Nouvelle Orléans à St Germain des Prés et vous propose son cocktail musical festif, spontané, improvisé…puisé dans le répertoire des standards du jazz new-orléans et du swing ragtime, blues, gospel, marches de la Nouvelle-Orleans, charleston, foxtrot, swing, revival…Chanson Française…clin d’œil à la musique yiddish, manouche…

Un groupe jazz New-Orleans, au répertoire riche et varié pour une ambiance de fête, à consommer sans modération dans la bonne humeur.

Information et réservation possible.

Spectacle gratuit

Accès au château selon tarifs habituels du monument (adulte plein tarif 7€, gratuit moins de 26 ans…) .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 44 18 59 ecoledemusique@grandchateaudun.fr

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English :

Jazz au château by the jazz classes of the Ecole de Musique du Grand Châteaudun and Intégral SEXTET, artistic director Philippe Desmoulins.

L’événement Jazz au château Châteaudun a été mis à jour le 2026-06-02 par OT GRAND CHATEAUDUN