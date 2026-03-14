JAZZ AU CLOITRE ACROSS THE RIVER

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Across The River conjugue les talents de Marc Raynaud et de Pascal Corriu. Les compositions à deux guitares sont parfaitement tissées et ne nécessitent rien d’autre que la parfaite complémentarité de cette voix et de ces quelques cordes.

Pascal Corriu, guitariste inspiré et inspirant, tisse sa toile sonore sur les Folk Song de Marc Raynaud

Un folk harmonieux, tout en délicatesse rappelant les univers de Paul Simon et Johnny Cash.

Marc Raynaud chant, guitare

Pascal Corriu guitare

https://www.youtube.com/watch?v=FVXYLTjg7lo .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

Jazz au cloître is a major jazz music event in the sumptuous setting of the Saint-Chinian Cloister, with prestigious artists performing there.

L’événement JAZZ AU CLOITRE ACROSS THE RIVER Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN