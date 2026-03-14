JAZZ AU CLOITRE ANAÏS SWING TRIO

Saint-Chinian Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Jazz au cloître c’est un grand rendez-vous autour de la musique Jazz dans le cadre somptueux du Cloître de Saint-Chinian, avec des artistes prestigieux qui viennent s’y produire.

Anaïs Swing trio est un groupe de jazz leur univers est celui des standards de jazz américains originaux de la grande ère du swing qu’ils arrangent avec inventivité. Les improvisations vocales à la manière d’Ella Fitzgerald (le scat) et le talent des solistes font découvrir une complicité entre artistes au service d’une musique audacieuse.

Anais Naudin chant percussion

Olivier Lorang contrebasse

Maxime Darnis guitare

https://www.youtube.com/watch?v=tkFtiMXxBwY .

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie +33 4 67 37 85 29

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English :

Jazz au cloître is a major jazz music event in the sumptuous setting of the Saint-Chinian Cloister, with prestigious artists performing there.

L’événement JAZZ AU CLOITRE ANAÏS SWING TRIO Saint-Chinian a été mis à jour le 2026-03-11 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN