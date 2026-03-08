Jazz au village avec Crest Jazz Espace Soubeyran Crest

Jazz au village avec Crest Jazz

Espace Soubeyran 75 Avenue Jean Rabot Crest Drôme

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-18

2026-07-05

Si tu ne viens pas au jazz, le jazz ira à toi , telle pourrait être la devise des Jazz au village . Ces concerts, qui ont lieu chaque année en juillet dans les plus beaux coins de la vallée, sont une mise en bouche au Crest Jazz Festival.

Espace Soubeyran 75 Avenue Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 51 20 57 02 contact@crestjazz.com

English :

If you don’t come to jazz, jazz will come to you could be the motto of Jazz au village . These concerts, which take place every July in some of the valley’s most beautiful spots, are the perfect introduction to the Crest Jazz Festival.

