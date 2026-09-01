Informations pratiques

Esvres

Jazz en Touraine Off communes Antoine Hervier Trio

Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre du 40e festival Jazz en Touraine, la ville d’Esvres accueille en concert off le groupe Antoine Hervier Trio le vendredi 18 septembre à 20h30 à la salle des fêtes d’Esvres.

Dans le cadre du 40e festival Jazz en Touraine, la ville d’Esvres accueille en concert off le groupe Antoine Hervier Trio le vendredi 18 septembre à 20h30 à la salle des fêtes d’Esvres.

Pianiste et organiste reconnu pour son jeu inventif et sa grande sensibilité musicale, Antoine Hervier développe avec son trio une musique riche en couleurs et en émotions.

Entouré de Guillaume Souriau à la contrebasse et d’Alban Mourgues à la batterie, il propose un voyage à travers les différents courants du jazz, entre standards revisités et compositions personnelles.

Accès libre. .

Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 12 72 communication@esvres.fr

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English :

As part of the 40th Jazz en Touraine festival, the town of Esvres will host a special concert by the Antoine Hervier Trio on Friday, September 18, at 8:30 p.m. at the Salle des Fêtes in Esvres.

L’événement Jazz en Touraine Off communes Antoine Hervier Trio Esvres a été mis à jour le 2026-08-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme