AGENDA · Loctudy
Jazz in Loctudy 2026 : Le grand rendez-vous du swing en Finistère Sud ! Manoir de Kervéréguen & Manoir de Moor Braz
jeudi 6 août 2026 · Manoir de Kervéréguen & Manoir de Moor Braz · Loctudy
Informations pratiques
Les 6 et 7 août 2026, le festival Jazz in Loctudy est de retour pour sa 8e édition !
Au cœur du Finistère Sud, vibrez au rythme du swing et du jazz de haut vol dans le cadre magique des Manoirs de Kervéréguen et de Moor Braz.
Retrouvez des artistes d’exception : la virtuosité d’Aurélien Lehmann, la voix envoûtante d’Emilie Hédou et le légendaire Tchavolo Schmitt.
Une expérience musicale et patrimoniale unique en plein air.
Concerts, buvette et petite restauration.
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