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Jazz in Loctudy 2026 : Le grand rendez-vous du swing en Finistère Sud ! Manoir de Kervéréguen & Manoir de Moor Braz

jeudi 6 août 2026 · Manoir de Kervéréguen & Manoir de Moor Braz · Loctudy

Jazz in Loctudy 2026 : Le grand rendez-vous du swing en Finistère Sud ! Manoir de Kervéréguen & Manoir de Moor Braz

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30
Heure de fin
18:30
Lieu
Manoir de Kervéréguen & Manoir de Moor Braz
Adresse
route de Kervéréguen
Ville
29750 Loctudy
Département
Finistère
Tarif
Concert Adulte (20€), de 12 à 25 ans (10€), enfant gratuit  - Masterclass Enfants (10€)

Les 6 et 7 août 2026, le festival Jazz in Loctudy est de retour pour sa 8e édition !

Au cœur du Finistère Sud, vibrez au rythme du swing et du jazz de haut vol dans le cadre magique des Manoirs de Kervéréguen et de Moor Braz.

Retrouvez des artistes d’exception : la virtuosité d’Aurélien Lehmann, la voix envoûtante d’Emilie Hédou et le légendaire Tchavolo Schmitt.

Une expérience musicale et patrimoniale unique en plein air.

Concerts, buvette et petite restauration.

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