Informations pratiques

Loctudy

Ciné de plein-air Retour vers le futur

Place des Anciens Combattants Loctudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Petits et grands sont invités à vivre la magie du cinéma sous les étoiles !

Retour vers le futur suit Marty McFly, un adolescent qui est accidentellement propulsé en 1955 à bord d’une machine à voyager dans le temps inventée par le scientifique Doc Brown. En perturbant la rencontre de ses futurs parents, Marty risque d’effacer sa propre existence. Il doit alors tout faire pour rétablir le cours de l’histoire et trouver un moyen de retourner en 1985.

Il est conseillé aux cinéphiles d’apporter transat ou chaise pliante (et plaid pour les plus frileux). .

Place des Anciens Combattants Loctudy 29750 Finistère Bretagne +33 2 98 87 40 02

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English :

L’événement Ciné de plein-air Retour vers le futur Loctudy a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Destination Pays Bigouden