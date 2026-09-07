Jazz New Orleans au Palais des Congrès avec Sebastian Ochoa, Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Jazz New Orleans au Palais des Congrès avec Sebastian Ochoa Samedi 19 septembre, 16h15 Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:15:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

En écho à la conférence sur la grande Exposition des arts décos de 1925 et l’architecture novatrice du Palais des Congrès, le saxophoniste Sebastian Ochoa proposera un moment musical autour du New Orleans Jazz et du Dixieland, deux des styles de jazz les plus emblématiques des années 1920.

Palais des Arts et des Congrès Charles Aznavour 25 Avenue Victor Cresson, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0146427091 https://www.issy.com/le-palais-des-arts-et-des-congres-d-issy-charles-aznavour Inauguré en 1932, le Palais des Arts et des Congrès d’Issy, conçu par Marcel Chappey, lauréat en 1925 du second Grand Prix de Rome en architecture, se distingue par ses larges baies vitrées, ses vitraux, ses ferronneries et son grand amphithéâtre qui lui donnent un cachet singulier, typique du mouvement Art déco.

Ce témoin précieux de l’histoire locale, a tour à tour accueilli la “Maison du peuple” (1935- 1945), le Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique (1964-1983) et des événements du monde des arts, de la culture et des affaires.

La restauration réalisée l’été 2018 visait à redonner son lustre à cet édifice emblématique des années 30.

Ce lieu propose : un amphithéâtre de 1 000 places avec scène modulable et boucle magnétique permettant l’accessibilité aux malentendants ; 12 salles de réunion de 10 à 200 places ; 2 halls d’exposition ; restauration et bar sur place ; équipements audiovisuels. Métro : Mairie d’Issy.

Concert Jazz New Orleans au Palais des Congrès avec Sebastian Ochoa

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