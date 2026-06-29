Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie Théâtre de Verdure Royan
mardi 25 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan
Informations pratiques
Royan
Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie
Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Une belle voix, une complicité, un talent fou, rien ne manque à l’appel dans ce spectacle.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr
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English :
A beautiful voice, great chemistry, incredible talent—this show has it all.
L’événement Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan
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