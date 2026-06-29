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AGENDA · Royan

Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie Théâtre de Verdure Royan

mardi 25 août 2026 · Théâtre de Verdure · Royan

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Théâtre de Verdure
Adresse
Parc de Royan
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 21:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

Une belle voix, une complicité, un talent fou, rien ne manque à l’appel dans ce spectacle.
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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45  bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

A beautiful voice, great chemistry, incredible talent—this show has it all.

L’événement Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan

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