Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie Théâtre de Verdure Royan

Informations pratiques

Royan

Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie

Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 21:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Une belle voix, une complicité, un talent fou, rien ne manque à l’appel dans ce spectacle.

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Théâtre de Verdure Parc de Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 94 45 bravo.culture@mairie-royan.fr

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English :

A beautiful voice, great chemistry, incredible talent—this show has it all.

L’événement Jazz Transat Cathy Nichols & Zébulon Boogie Woogie Royan a été mis à jour le 2026-06-29 par Mairie de Royan