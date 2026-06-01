Jazz Vespers, The American Cathedral in Paris, Paris

Jazz Vespers Dimanche 21 juin, 19h00 The American Cathedral in Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Notre orchestre, dirigé par Rob Clearfield, vous propose un moment de Jazz et de poésie pour célébrer la musique et le Mois des Fiertés !

The American Cathedral in Paris 23 avenue George V Paris 75008 Quartier des Champs-Élysées Île-de-France +33 1 53 23 83 95 https://amcathparis.com/ https://fr.linkedin.com/company/the-american-cathedral-in-paris;http://youtube.com/theamericancathedralinparis;http://www.instagram.com/amcathparis;http://www.facebook.com/amcathparis L’église cathédrale de la Sainte-Trinité, mieux connue comme la Cathédrale américaine de Paris, est le siège de l’évêque pour la Convocation des églises épiscopales en Europe et l’église paroissiale d’une communauté de foi dynamique. Notre culte reflète notre conviction profonde que tous peuples sont liés dans le Christ. La communauté de la cathédrale est multilingue, multinationale, sédentaire et de passage. Nous sommes une paroisse qui accorde de l’importance à la liturgie et à la musique, à la Parole et à une Eucharistie accueillante. Nos programmes de culte et de mission reflètent l’évolution de l’éthique de la Cathédrale : flexible, communautaire et inclusive.

Notre orchestre, dirigé par Rob Clearfield, vous propose un moment de Jazz et de poésie pour célébrer la musique et le Mois des Fiertés !

©The American Cathedral in Paris