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JAZZ’IN SCHOOL 1 ZENITH DE PAU Pau

JAZZ’IN SCHOOL 1 ZENITH DE PAU Pau

JAZZ’IN SCHOOL 1 ZENITH DE PAU Pau vendredi 22 mai 2026.

Lieu : ZENITH DE PAU

Adresse : Rue Suzanne Bacarisse

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Pau

JAZZ’IN SCHOOL 1

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Les écoles à l’honneur pour ce concert
ANDOINS
ARTIGUELOUTAN
AUBIN
BUROS
CASTEIDE-CAMI
MONEIN DU BOURG
MORLAAS ST JOSEPH
NOUSTY
PAU STE URSULE
JEANNE D’ ALBRET
PAU LES LAURIERS
PAU TRIANON
SENDETS LES SENTIERS DU ROI
TARSACQ   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : JAZZ’IN SCHOOL 1

L’événement JAZZ’IN SCHOOL 1 Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau

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