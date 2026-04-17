JAZZ’IN SCHOOL 1 ZENITH DE PAU Pau

Pau

JAZZ’IN SCHOOL 1

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

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TARSACQ .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : JAZZ’IN SCHOOL 1

L’événement JAZZ’IN SCHOOL 1 Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau