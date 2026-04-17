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JAZZ’IN SCHOOL 3 ZENITH DE PAU Pau

JAZZ’IN SCHOOL 3 ZENITH DE PAU Pau

JAZZ’IN SCHOOL 3 ZENITH DE PAU Pau samedi 23 mai 2026.

Lieu : ZENITH DE PAU

Adresse : Rue Suzanne Bacarisse

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 14 14 14 Tarif de base plein tarif

Pau

JAZZ’IN SCHOOL 3

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Les écoles à l’honneur pour ce concert
ANGAIS
ARESSY
BENEJACQ MICHEL VERDIER
BOEIL-BEZING COQUELICOTS
IGON ARC-EN-CIEL
IGON STE ELISABETH
JURANÇON COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH
JURANÇON ST JOSEPH
MEILLON
NARCASTET
NAY COLLEGE HENRI IV
PAU DES QUATRE COINS DU MONDE
PAU LES LILAS
PONTACQ STE JEANNE ELISABETH
PONTACQ SIMONE VEIL   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

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English : JAZZ’IN SCHOOL 3

L’événement JAZZ’IN SCHOOL 3 Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau

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