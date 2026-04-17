JAZZ’IN SCHOOL 3 ZENITH DE PAU Pau

Pau

JAZZ’IN SCHOOL 3

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les écoles à l’honneur pour ce concert

ANGAIS

ARESSY

BENEJACQ MICHEL VERDIER

BOEIL-BEZING COQUELICOTS

IGON ARC-EN-CIEL

IGON STE ELISABETH

JURANÇON COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH

JURANÇON ST JOSEPH

MEILLON

NARCASTET

NAY COLLEGE HENRI IV

PAU DES QUATRE COINS DU MONDE

PAU LES LILAS

PONTACQ STE JEANNE ELISABETH

PONTACQ SIMONE VEIL .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

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English : JAZZ’IN SCHOOL 3

L’événement JAZZ’IN SCHOOL 3 Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau