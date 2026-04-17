JAZZ’IN SCHOOL 3 ZENITH DE PAU Pau
JAZZ’IN SCHOOL 3 ZENITH DE PAU Pau samedi 23 mai 2026.
Pau
JAZZ’IN SCHOOL 3
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les écoles à l’honneur pour ce concert
ANGAIS
ARESSY
BENEJACQ MICHEL VERDIER
BOEIL-BEZING COQUELICOTS
IGON ARC-EN-CIEL
IGON STE ELISABETH
JURANÇON COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH
JURANÇON ST JOSEPH
MEILLON
NARCASTET
NAY COLLEGE HENRI IV
PAU DES QUATRE COINS DU MONDE
PAU LES LILAS
PONTACQ STE JEANNE ELISABETH
PONTACQ SIMONE VEIL .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : JAZZ’IN SCHOOL 3
L’événement JAZZ’IN SCHOOL 3 Pau a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Pau
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