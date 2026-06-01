Jazz’N Ambleny Ambleny
Jazz’N Ambleny Ambleny vendredi 26 juin 2026.
Ambleny
Jazz’N Ambleny
Rue de la Tour Ambleny Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
Date(s) :
2026-06-26
18ème festival d’Ambleny !
Deux concerts sans réservation, gratuits & pour tous ! Une rencontre internationale de musiciens renommés et du jeune talent annuellement fin juin en Vallée de l’Aisne, Hauts-de-France.
Rendez-vous le vendredi 26 & samedi 27 juin 2026
18ème festival d’Ambleny !
Deux concerts sans réservation, gratuits & pour tous ! Une rencontre internationale de musiciens renommés et du jeune talent annuellement fin juin en Vallée de l’Aisne, Hauts-de-France.
Rendez-vous le vendredi 26 & samedi 27 juin 2026 .
Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 93 27 87 mevanderriet@gmail.com
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English :
18th Ambleny Festival!
Two concerts without reservation, free & for all! An international gathering of renowned musicians and young talent held annually at the end of June in the Aisne Valley, Hauts-de-France.
See you on Friday June 26 & Saturday June 27, 2026
L’événement Jazz’N Ambleny Ambleny a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Soissonnais-Valois
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