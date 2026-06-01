Ambleny

Jazz’N Ambleny

Rue de la Tour Ambleny Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-26

18ème festival d’Ambleny !

Deux concerts sans réservation, gratuits & pour tous ! Une rencontre internationale de musiciens renommés et du jeune talent annuellement fin juin en Vallée de l’Aisne, Hauts-de-France.

Rendez-vous le vendredi 26 & samedi 27 juin 2026

18ème festival d’Ambleny !

Deux concerts sans réservation, gratuits & pour tous ! Une rencontre internationale de musiciens renommés et du jeune talent annuellement fin juin en Vallée de l’Aisne, Hauts-de-France.

Rendez-vous le vendredi 26 & samedi 27 juin 2026 .

Rue de la Tour Ambleny 02290 Aisne Hauts-de-France +33 6 14 93 27 87 mevanderriet@gmail.com

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English :

18th Ambleny Festival!

Two concerts without reservation, free & for all! An international gathering of renowned musicians and young talent held annually at the end of June in the Aisne Valley, Hauts-de-France.

See you on Friday June 26 & Saturday June 27, 2026

L’événement Jazz’N Ambleny Ambleny a été mis à jour le 2026-06-06 par OT du Soissonnais-Valois