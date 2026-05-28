Je buterais bien ma mère un dimanche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Je buterais bien ma mère un dimanche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 22 octobre 2026.
Bayonne
Je buterais bien ma mère un dimanche
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22 22:00:00
Date(s) :
2026-10-22
Humour Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre
Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement Je buterais bien ma mère un dimanche Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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