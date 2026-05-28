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Je Buterais Bien Ma Mère Un Dimanche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Je Buterais Bien Ma Mère Un Dimanche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Je Buterais Bien Ma Mère Un Dimanche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne vendredi 23 octobre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 23 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Je Buterais Bien Ma Mère Un Dimanche

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 20:30:00
fin : 2026-10-23 22:00:00

Date(s) :
2026-10-23

Humour Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre
Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale.   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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L’événement Je Buterais Bien Ma Mère Un Dimanche Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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