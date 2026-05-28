Je buterais bien ma mère un dimanche Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Je buterais bien ma mère un dimanche

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Humour Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Je buterais bien ma mère un dimanche Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne