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Je butereais bien ma mère un dimanche Théâtre de Poche Graslin Nantes

Je butereais bien ma mère un dimanche Théâtre de Poche Graslin Nantes

Je butereais bien ma mère un dimanche Théâtre de Poche Graslin Nantes jeudi 5 novembre 2026.

Lieu : Théâtre de Poche Graslin

Adresse : 5 Rue Lekain, 44000 Nantes

Ville : 44003 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 5 novembre 2026

Fin : jeudi 5 novembre 2026

Heure de début : 21:00

Tarif : Tarif plein : 22€ ; Tarifs réduit 15€

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 21:00 – 22:30
Gratuit : non Tarif plein : 22€ ; Tarifs réduit 15€ Tout public 

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale. https://www.youtube.com/watch?v=6I2dt5ECKug&t=5s

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003
0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33646-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA


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