Je butereais bien ma mère un dimanche Théâtre de Poche Graslin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 21:00 – 22:30

Gratuit : non Tarif plein : 22€ ; Tarifs réduit 15€ Tout public

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup ! Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale. https://www.youtube.com/watch?v=6I2dt5ECKug&t=5s

Théâtre de Poche Graslin Nantes 44003

0240473444 https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33646-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA



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