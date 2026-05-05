Je butereais bien ma mère un dimanche, Théâtre de Poche Graslin, Nantes

Je butereais bien ma mère un dimanche 29 octobre – 7 novembre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique

Tarif plein : 22€ ; Tarifs réduit 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:30:00+01:00

Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup !

Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale.

https://www.youtube.com/watch?v=6I2dt5ECKug&t=5s

Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33646-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}] [{« data »: {« author »: « Julie Villers », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser02 JulieVillers Je Buterais Bien », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6I2dt5ECKug/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6I2dt5ECKug », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYyt_34FV_fjNG15FWrWmXQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 5 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=6I2dt5ECKug&t=5s »}]

Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre. Humour noir comédie