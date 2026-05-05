Je butereais bien ma mère un dimanche, Théâtre de Poche Graslin, Nantes
Je butereais bien ma mère un dimanche, Théâtre de Poche Graslin, Nantes jeudi 29 octobre 2026.
Je butereais bien ma mère un dimanche 29 octobre – 7 novembre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique
Tarif plein : 22€ ; Tarifs réduit 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-29T19:00:00+01:00 – 2026-10-29T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T21:00:00+01:00 – 2026-11-07T22:30:00+01:00
Trois femmes, trois générations, une histoire peu banale. De la grand-mère collabo mais amoureuse à la fille déjantée et attachante, Julie Villers propose l’expérience unique d’un voyage thérapeutique loin de l’univers girly et des clichés habituels. Vous allez la détester un peu, vous allez l’aimer beaucoup !
Plus efficace qu’une séance de psy, plus drôle que l’intégral de Freud, plus névrosée qu’en conversation avec Woody Allen, faites une expérience unique certifiée originale.
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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33646-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}] [{« data »: {« author »: « Julie Villers », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Teaser02 JulieVillers Je Buterais Bien », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/6I2dt5ECKug/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=6I2dt5ECKug », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCYyt_34FV_fjNG15FWrWmXQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « 5 »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Que celui qui n’a jamais eu envie de tuer sa mère lui jette la première pierre. Humour noir comédie
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