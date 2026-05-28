Je cours L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Je cours

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:30:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales adultes

Une équipe improbable (pom-pom girls, coach survolté et alliés décalés) prête à tout pour mener leur athlète à la victoire… ou à la catastrophe !

Création et mise en scène Frédéric Fuertes et Séverine Stocker

Chorégraphies Séverine Rolin

Mise en place vocale Anthony Lille .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Je cours

L’événement Je cours Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau