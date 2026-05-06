Je dis jeu Médiathèque Tournus

Tournus

Je dis jeu

Médiathèque 21 rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société proposés par l’équipe de la médiathèque. .

Médiathèque 21 rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20

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English : Je dis jeu

L’événement Je dis jeu Tournus a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)