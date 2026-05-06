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Je dis jeu Médiathèque Tournus

Je dis jeu Médiathèque Tournus jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 21 rue de l'Hôpital

Ville : 71700 Tournus

Département : Saône-et-Loire

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Tournus

Je dis jeu

Médiathèque 21 rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société proposés par l’équipe de la médiathèque.   .

Médiathèque 21 rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20 

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English : Je dis jeu

L’événement Je dis jeu Tournus a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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