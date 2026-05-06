Je dis jeu Médiathèque Tournus
Je dis jeu Médiathèque Tournus jeudi 16 juillet 2026.
Tournus
Je dis jeu
Médiathèque 21 rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Venez vous amuser seul ou accompagné et découvrir de nouveaux jeux de société proposés par l’équipe de la médiathèque. .
Médiathèque 21 rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 33 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Je dis jeu
L’événement Je dis jeu Tournus a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
À voir aussi à Tournus (Saône-et-Loire)
- EXPO DES LOCAUX Collages, Couleurs and Co la 10ème Edition Tournus 29 mai 2026
- ZIG ZAG VELOS fête ses 20 ans! zig zag vélos Tournus 30 mai 2026
- BOURSE AUX VELOS D’OCCASION ET MINI-RALLYE A VELO, QUAI DU MIDI A TOURNUS, tournus 31 mai 2026
- BOURSE AUX VELOS D’OCCASION Tournus 31 mai 2026
- Opus71 présente le Requiem de Giuseppe Verdi Place de l’Abbaye Tournus 31 mai 2026