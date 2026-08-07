JE GÈRE CENTRE CULTUREL RENAN Toulouse
vendredi 19 mars 2027 · CENTRE CULTUREL RENAN · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JE GÈRE
CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 9 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-19 19:00:00
fin : 2027-03-19 20:20:00
Date(s) :
2027-03-19
Le collège a appelé, Constance a disparu.
Elle a laissé ses journaux intimes, des traces à interpréter, sa mère que l’inquiétude ronge. Les témoignages s’enchaînent. Pour quoi ? Qui l’a entraînée ? La prostitution se révèle et les traumas apparaissent. Les souvenirs s’enfoncent… Du haut de leur drôle singularité, Anne et Diane mènent l’enquête. 3 .
CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 58 06 accueil.renan@mairie-toulouse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The school has issued an appeal; Constance has gone missing.
L’événement JE GÈRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Siestes musicales, Médiathèque Grand M, Toulouse 7 août 2026
- Visite guidée « L’art roman, il y a 1000 ans déjà… », Musée des Augustins, Toulouse 7 août 2026
- THE RED NIGHT PARC DES MERLETTES Toulouse 7 août 2026
- VIPÈRE + ZONDABUS EN 1ÈRE PARTIE (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 7 août 2026
- La Nuit des étoiles 2026, Cité de l’espace, Toulouse 7 août 2026