JE GÈRE CENTRE CULTUREL RENAN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JE GÈRE

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 9 EUR

3

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19 19:00:00

fin : 2027-03-19 20:20:00

Date(s) :

2027-03-19

Le collège a appelé, Constance a disparu.

Elle a laissé ses journaux intimes, des traces à interpréter, sa mère que l’inquiétude ronge. Les témoignages s’enchaînent. Pour quoi ? Qui l’a entraînée ? La prostitution se révèle et les traumas apparaissent. Les souvenirs s’enfoncent… Du haut de leur drôle singularité, Anne et Diane mènent l’enquête. 3 .

CENTRE CULTUREL RENAN 5 Chemin d’Audibert Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 24 58 06 accueil.renan@mairie-toulouse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The school has issued an appeal; Constance has gone missing.

L’événement JE GÈRE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE