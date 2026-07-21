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AGENDA · Lannemezan

Je lis dans mon quartier LANNEMEZAN Lannemezan

jeudi 20 août 2026 · LANNEMEZAN · Lannemezan

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
LANNEMEZAN
Adresse
A la plantade
Ville
65300 Lannemezan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lannemezan

Je lis dans mon quartier

LANNEMEZAN A la plantade Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Je lis dans mon quartier , la médiathèque sort des murs.
RDV à la Plantade (près de l’école du Guérissa) pour découvrir la médiathèque différemment.
Lectures, jeux seront proposés et vous aurez la possibilité de vous inscrire sur place.
Gratuit, entrée libre
  .

LANNEMEZAN A la plantade Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50  mediatheque@mairie-lannemezan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

I Read in My Neighborhood : The Media Center Goes Beyond Its Walls.
Meet at La Plantade (near the Guérissa School) to experience the media center in a whole new way.
There will be readings and games, and you’ll have the chance to sign up on-site.
Free, open to all

L’événement Je lis dans mon quartier Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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