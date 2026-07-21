Je lis dans mon quartier LANNEMEZAN Lannemezan
jeudi 20 août 2026 · LANNEMEZAN · Lannemezan
Informations pratiques
Lannemezan
Je lis dans mon quartier
LANNEMEZAN A la plantade Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:30:00
fin : 2026-08-20 20:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Je lis dans mon quartier , la médiathèque sort des murs.
RDV à la Plantade (près de l’école du Guérissa) pour découvrir la médiathèque différemment.
Lectures, jeux seront proposés et vous aurez la possibilité de vous inscrire sur place.
Gratuit, entrée libre
.
LANNEMEZAN A la plantade Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
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English :
I Read in My Neighborhood : The Media Center Goes Beyond Its Walls.
Meet at La Plantade (near the Guérissa School) to experience the media center in a whole new way.
There will be readings and games, and you’ll have the chance to sign up on-site.
Free, open to all
L’événement Je lis dans mon quartier Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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