Je lis dans mon quartier LANNEMEZAN Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Je lis dans mon quartier

LANNEMEZAN A la plantade Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:30:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Je lis dans mon quartier , la médiathèque sort des murs.

RDV à la Plantade (près de l’école du Guérissa) pour découvrir la médiathèque différemment.

Lectures, jeux seront proposés et vous aurez la possibilité de vous inscrire sur place.

Gratuit, entrée libre

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LANNEMEZAN A la plantade Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

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English :

I Read in My Neighborhood : The Media Center Goes Beyond Its Walls.

Meet at La Plantade (near the Guérissa School) to experience the media center in a whole new way.

There will be readings and games, and you’ll have the chance to sign up on-site.

Free, open to all

L’événement Je lis dans mon quartier Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65