« Je me souviens de la terre », spectacle au Théâtre de la Concorde Théâtre de la Concorde Paris

Entre colères, hésitations, désaccords et élans de solidarité, la pièce explore les tensions qui traversent toute tentative d’action collective.

Je me souviens de la terre est une pièce inquiète de notre temps puisque désormais, même en démocratie, l’indignation et la contestation publiques peuvent se payer au prix élevé de la répression.

L’histoire est racontée par les chemins en clair-obscur des réminiscences, des rêves et des cauchemars, dans un diptyque qui bouleverse la chronologie des faits, en suivant les traces que les violences subies laissent sur les corps et les esprits.

En mettant en scène les conflits et les élans d’un collectif confronté à la menace, le spectacle questionne notre capacité à faire du commun un espace de décision, de solidarité et de soin.

« J’ai le désir de raconter théâtralement une histoire collective. Je crois que c’est cela qui fait l’essence du politique et ce qui nous manque le plus aujourd’hui : se relier les uns aux autres en nous préoccupant de nos biens communs. » Myriam Marzouki

Distribution

Mise en scène Myriam Marzouki

Texte Sébastien Lepotvin

Avec Mounira Barbouch, Louise Belmas, Frédéric Gustaedt, Yassine Harrada, Damien Houssier, Sarah Lefeuvre, Ghita Serraj, Maxime Tshibangu

Chorégraphie Magali Caillet-Gajan

Scénographie Margaux Folléa

Costumes Alma Bousquet

Création lumière Emmanuel Valette

Régie lumière Diego Peucelle

Création et régie sonore Félix Gouin

Régie générale et plateau Jean-Marc Ducrocq

Presse Myra

Production Compagnie du dernier soir

Coproduction Le ZEF, SN de Marseille – L’Azimut d’Antony-Châtenay-Malabry – La Scène nationale de l’Essonne – Le Théâtre de la Concorde, Paris – Le lieu unique, SN Nantes

Construction décor MC93 – Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

Avec l’aide de Fonds de production de la DGCA-DRAC Île-de-France; Fonds SACD-Ministère de la culture Grandes Formes Théâtre; Aide à la création Région Île-de-France; Dispositif d’insertion professionnelle de l’ENSATT; SPEDIDAM. ADAMI

Avec le soutien en résidence de MC93 – Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne – La Commune, CDN d’Aubervilliers – Le lieu unique, SN Nantes – L’Azimut d’Antony-Châtenay-Malabry – Le Théâtre du fil de l’eau, Pantin



La Compagnie du dernier soir est conventionnée par le Ministère de la culture- DRAC Île-de-France

Myriam Marzouki est artiste en résidence à l’Azimut et artiste associée au ZEF – SN de Marseille.

Ce qui fait commun ne va jamais de soi : cela se construit, se discute, se fragilise parfois, mais se défend collectivement. Avec « Je me souviens de la terre », Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin interrogent notre capacité à habiter ensemble un monde menacé, à prendre soin de ce qui nous relie — la terre, les ressources, le vivant. Comment continuer à agir quand nos biens communs semblent nous échapper ?

Du vendredi 22 mai 2026 au samedi 30 mai 2026 :

gratuit sous condition

De 0€ à 25€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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