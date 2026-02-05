Je pêche mon premier poisson Maison Pêche et Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Je pêche mon premier poisson

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 14:30:00

fin : 2026-07-27 16:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Accompagné d’un animateur pêche, vous découvrirez le matériel et toutes les astuces avant de prendre vos premiers poissons. Matériel fourni, droit de pêche inclus.

Effectif limité, inscription obligatoire. Prévoir des chaussures fermées, pas de bottes, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Pour enfants et adultes ; à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte non payant). .

Maison Pêche et Nature 2 Rue des Grands Moulins Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Je pêche mon premier poisson Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor