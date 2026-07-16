« Je rêvais d’un autre monde… en lutte ! », Le Château Coquelle, Dunkerque

Informations pratiques

« Je rêvais d’un autre monde… en lutte ! » 25 septembre 2026 – 27 mars 2027 Le Château Coquelle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T18:30:00+02:00 – 2026-09-25T19:00:00+02:00

Fin : 2027-03-27T14:00:00+01:00 – 2027-03-27T17:00:00+01:00

Le Château Coquelle est une structure associative engagée face aux tensions qui fragilisent la société : une perception accrue de l’accélération du temps ; une fragilisation des espaces et des temps communs ; une insécurité ressentie à différents niveaux ; un déclin des institutions ; un environnement fragilisé ; une suprématie libérale ; une montée réactionnaire et communautaire… À son niveau, le Château Coquelle souhaite accompagner les publics dans la compréhension de ces phénomènes et leur mise en réflexion, par l’action culturelle et artistique.

À travers les Rencontres Photographiques de Dunkerque, le Château Coquelle met en place un programme complet et cohérent dans le domaine de la photographie documentaire et contemporaine. Il soutient la création artistique au moyen de résidences photographiques à court et long termes et à la diffusion des expositions. Il encourage la transmission et l’éducation artistique de l’image photographique à destination de tous les publics à travers son programme d’actions culturelles et artistiques. L’ensemble de ce projet photographique vise un questionnement et une mise en débat, par l’image, de nos sociétés contemporaines.

Le Bicentenaire de la Photographie donne l’opportunité d’un projet de commissariat partagé avec l’Institut Pour la Photographie à Lille, sur la base de la collection photographique du Frac Grand Large – Hauts-de-France.

Le Château Coquelle affirme le postulat suivant ; au sein de cette collaboration, la photographie, médium artistique, témoigne des tensions qui fragilisent la société. Il s’agit donc ici d’en faire la démonstration, notamment en reflet des sujets traités dans l’ensemble de la programmation culturelle du Château Coquelle.

Le Château Coquelle Rue de Belfort, 59240 Dunkerque, France Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France 0328639991 https://www.lechateaucoquelle.fr Les Rencontres photographiques de Dunkerque Accès en bus gratuit Bus C1 arrêt Abbé Bonpain puis 7 minutes à pied Bus C6 arrêt Coquelle puis 5 minutes à pied

Le Château Coquelle est une structure associative engagée face aux tensions qui fragilisent la société : une perception accrue de l’accélération du temps ; une fragilisation des espaces et des…

Three Million Bangles © François Daireaux, ADAGP, 2026