Je rêvais d’un autre monde, FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Je rêvais d’un autre monde 10 octobre 2026 – 3 janvier 2027 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T11:00:00+02:00 – 2026-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-03T14:00:00+01:00 – 2027-01-03T18:00:00+01:00

JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE

La collection photographique du Frac Grand Large

Commissaires d’exposition : Keren Detton (Frac Grand Large), Anne Lacoste (Institut pour la Photographie), Paul Leroux (Château Coquelle)

Lieux/dates :

– Au Château Coquelle, Dunkerque : du 25 septembre 2026 au 27 mars 2027

– Au Frac Grand Large, Dunkerque : volet #1 du 10 octobre 2026 au 3 janvier 2027 / volet #2 : du 30 janvier au 2 mai 2027 / volet #3 : dates à confirmer

Un projet en partenariat avec l’Institut pour la Photographie et le Château Coquelle.

JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE

La collection photographique du Frac Grand Large

Le Frac Grand Large — Hauts-de-France révèle au grand jour sa collection photographique encore méconnue. Débutée en 1983, cette collection s’enrichit chaque année de nouvelles acquisitions parmi lesquelles le médium photographique est dominant avec plus de 400 œuvres répertoriées.

Regarder ce fonds qui s’étend de 1932 à nos jours, c’est embrasser du regard des engagements d’artistes qui explorent des voies parfois opposées : photographie humaniste (Robert Doisneau), regard documentaire (Philippe Bazin) ou kitsch assumé (Torbjørn Rødland), la collection photographique du Frac Grand Large réunit autant de créateurs explorateurs, d’artistes conceptuels que de photographes plasticiens. Au fil des ans, les supports se sont diversifiés, les formats se sont agrandis et leur nombre s’est démultiplié jusqu’à l’ère du numérique… quand les images nous habitent et façonnent nos environnements, nos mémoires et nos désirs. Mais regarder la collection du Frac Grand Large en 2026, c’est y regarder à deux fois : cadrage, durée, hors champ, trace, témoignage, matérialité, à la chambre ou digitales, images fixes ou en mouvement… autant d’indices qui modifient notre perception des images.

L’exposition crée des dialogues inédits et des frottements entre les œuvres pour révéler autant les gestes qui les ont conçus, que les idéaux et les contradictions qui les portent. Du pique-nique des congés payés (Sur les bords de la Marne Henri Cartier-Bresson, 1938) au pixel d’un grain de sable (Digital, Ismaïl Bahri, 2020), les artistes témoignent de réalités proches comme lointaines. Ils enregistrent le passage du temps, accompagnent l’évolution de nos sensibilités mais ils jouent aussi avec les contraintes et nous projettent dans d’autre mondes.

Le bicentenaire est l’occasion de valoriser le Fonds photographique de la collection du Frac Grand Large à Dunkerque tout au long de l’année. Ce projet conçu en différents chapitres permet d’aborder les axes forts et les singularités de la collection. L’exposition au Chateau Coquelle présente une thématique dédiée aux luttes sociales. Tandis que l’exposition au Frac Grand Large revient aux origines de la photographie, comme principe d’enregistrement de la lumière et clé de passage entre des mondes vécus et des mondes rêvés.

Les artistes (liste prévisionnelle)

Château Coquelle

Yto BARRADA, Philippe BAZIN, François DAIREAUX, Pauline HISBACQ, Caroline PICHON, Jean-Baptiste PERRET, Bruno SERRALONGUE.

Frac Grand Large (liste provisoire)

Adrianna WALLIS, Aglaia KONRAD, Albert CLERMONT, Alex HANIMANN, Ali HANOON, Allan SEKULA, Ana TORFS, Ângela FERREIRA, Anna Katharina SCHEIDEGGER, Anne COLLIER ; Annette MESSAGER, Annika von HAUSSWOLFF, Ari MARCOPOULOS, Barbara et Michael LEISGEN, Bertrand GADENNE, Boris ACHOUR, Bruce NAUMAN, Bruno SERRALONGUE, Cady NOLAND, Caroline PICHON, Catherine RANNOU, Christian BOLTANSKI, Christodoulos PANAYIOTOU, Claude CLOSKY, Collier SCHORR, Daan van GOLDEN, Damien ROACH, Danh VO, Daniel BUREN, David CLAERBOUT, Dennis OPPENHEIM, Dennis STOCK, Dirk BRAECKMAN, Duane MICHALS, Ed RUSCHA, Eléonore FALSE, Évariste RICHER, Fariba HAJAMADI, Felix GMELIN, François DAIREAUX, Frédéric VAESEN, Gerhard RÜHM, Grégoire MOTTE, Hannah VILLIGER, Hans-Peter FELDMANN, Hedi SLIMANE, Henri CARTIER-BRESSON, Hiroshi SUGIMOTO, Ilanit ILLOUZ, Isabelle LE MINH, Ismaïl BAHRI, James COLEMAN, James WELLING, Jan VERCRUYSSE, Jean-Louis SCHOELLKOPF, Jean-Marc BUSTAMANTE, Jean-Sylvain BIETH, Jeff WALL, Jenny GAGE, Jimmy ROBERT, Joachim SCHMID, Joël BARTOLOMÉO, Josef KOUDELKA, Judy LINN, Julien CREUZET, Justine PLUVINAGE, Kapwani KIWANGA, Kelly SCHACHT, Ken LUM, Larry SULTAN, Lee FRIEDLANDER, Lisa OPPENHEIM, Liza May POST, Lothar BAUMGARTEN, Luigi ONTANI, Marc TRIVIER, Marcel BROODTHAERS, Marcel MARIËN, Marcia HERSCOVITZ, Marie-Noëlle BOUTIN, Meredyth SPARKS, Michael SNOW, Michel VANDEN EECKHOUDT, Mike MILLS, Nicolas FLOC’H, O. Winston LINK, Olivier BLANCKART, Owen MORREL, Patrik PION, Pauline DELWAULLE, Pauline HISBACQ, Per BARCLAY, Peter DOWNSBROUGH, Peter PILLER, Philippe BAZIN, Philippe PARRENO, Pierre MERCIER, Rachel WHITEREAD, Richard HAMILTON, Richard KALVAR, Robert DOISNEAU, Sarah FEUILLAS, SARKIS, Simon DYBBROE MOLLER, SOCIÉTÉ VOLATILE, Taryn SIMON, Teresa MARGOLLES, Torbjørn RØDLAND, Trevor PAGLEN, Urs LÜTHI, Véronique JOUMARD, Victor BURGIN, Walead BESHTY…

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE

Walead BESHTY, 3 Sided Picture (Magenta/Red/Blue), December 23, 2006, Los Angeles, CA, Kodak Supra, 2007 © Droits réservés