Je suis trop vert Compagnie du Kaïros Théâtre François Villon Vesoul

Informations pratiques

Vesoul

Je suis trop vert Compagnie du Kaïros

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-17 10:00:00

fin : 2027-01-18

Date(s) :

2027-01-17 2027-01-18

Toute la 6e D, ou presque, part en classe verte dans une Bretagne rurale qu’elle imagine déjà pleine de clichés. Sur place, les adolescents découvrent la réalité exigeante de la vie à la ferme travail, machines, animaux, horaires difficiles et nuits courtes. Basile, adolescent nerveux et réticent, rencontre Valérie, fille de paysans. Leur choc des cultures devient peu à peu un parcours initiatique et une découverte sensible d’un autre monde. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Je suis trop vert Compagnie du Kaïros

L’événement Je suis trop vert Compagnie du Kaïros Vesoul a été mis à jour le 2026-08-24 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)