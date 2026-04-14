Je suis venue vous lire, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen
Je suis venue vous lire, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen vendredi 17 avril 2026.
Je suis venue vous lire Vendredi 17 avril, 16h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Vous appréciez les histoires passionnantes, relaxantes, amusantes ou frissonnantes ? Alors écoutez vos bibliothécaires vous en raconter lors de différentes séances dans la salle ronde de la bibliothèque Saint-Sever. Coussins, lumières tamisées et calme seront au rendez-vous pour vous permettre de voyager les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes !
Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/je-suis-venue-vous-lire »}]
Écoutez vos bibliothécaires vous raconter des histoires lors de différentes séances.
© Freepik
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Carnet de nos voyages rêvés, Bibliothèque Parment, Rouen 15 avril 2026
- À petits petons vers les histoires, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen 15 avril 2026
- Déclics : rendez-vous numériques individuels, Bibliothèque du Châtelet, Rouen 16 avril 2026
- Évènement sans titre, Omnia République, Rouen 16 avril 2026