Je suis venue vous lire, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Je suis venue vous lire Vendredi 17 avril, 16h00 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T16:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Vous appréciez les histoires passionnantes, relaxantes, amusantes ou frissonnantes ? Alors écoutez vos bibliothécaires vous en raconter lors de différentes séances dans la salle ronde de la bibliothèque Saint-Sever. Coussins, lumières tamisées et calme seront au rendez-vous pour vous permettre de voyager les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes !

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/je-suis-venue-vous-lire »}]

Écoutez vos bibliothécaires vous raconter des histoires lors de différentes séances.

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