Je t’aime banane ! Théâtre 100 Noms Nantes

Je t’aime banane ! Théâtre 100 Noms Nantes mardi 2 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-02 20:15 – 21:35

Gratuit : non 12 € à 24 € 12 € à 24 € RÉSERVATIONS :theatre100noms.comà la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au samedi de 14h à 18h)02 28 200 100 ou billetterie@theatre100noms.com Tout public

Comédie. « Je t’aime banane ! » raconte l’histoire de deux personnes qui tombent follement amoureuses… mais sont-elles vraiment compatibles ? Cette comédie romantique drôle et parfois absurde aborde de façon réconfortante, perspicace et réaliste, la vraie vie des couples au quotidien. « Je t’aime banane ! » vous rassurera que vous n’êtes pas le seul ou la seule à subir les imperfections de votre conjoint. C’est la comédie parfaite à regarder en couple, en famille ou en solo, quand on veut éviter les erreurs de casting. Avec Aliénor Schreder & NilsonÉcriture et mise en scène : Nilson Durée : 1h20

Théâtre 100 Noms Île de Nantes Nantes 44200

02 28 20 01 00 http://theatre100noms.com/ 02 28 200 100 https://theatre100noms.com/