Je tisse Picasso – Restitution d’un projet d’éducation artistique et culturelle, Enclos des Gobelins, Paris

Informations pratiques

Je tisse Picasso – Restitution d’un projet d’éducation artistique et culturelle 19 et 20 septembre Enclos des Gobelins Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le studio du Petit Mob’ accueille exceptionnellement la restitution des deux premières années du programme Je tisse Picasso, un projet d’éducation artistique et culturelle mené par les Manufactures nationales en partenariat avec l’association De l’Or dans les Mains, avec le soutien de Diana Ruiz-Picasso. Ce dispositif invite des collégiens à découvrir les savoir-faire de la tapisserie en réalisant collectivement une œuvre inspirée de Pablo Picasso.

Découvrez les tapisseries réalisées par les élèves, les différentes étapes de leur création ainsi que les coulisses de cette aventure collective qui fait dialoguer patrimoine, création contemporaine et transmission des métiers d’art. Une immersion au cœur d’un projet qui sensibilise les jeunes générations à l’excellence des savoir-faire des Manufactures nationales.

Présentation en accès libre tout au long du week-end.

Enclos des Gobelins 42 avenue des Gobelins, 75013 Paris Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France https://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr

Visite libre de la restitution de tapisseries réalisées par des collégiens au cours du projet « Je Tisse Picasso »

© Mobilier national – Elise de la Vaissière