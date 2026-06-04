Je vais vous cartonner Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Je vais vous cartonner

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:30:00

fin : 2026-10-29 21:45:00

Date(s) :

2026-10-29

Humour noir réservé aux plus de 18 ans Une chose est sûre vous allez en prendre plein la gueule !

Antoine enchaîne les salles combles partout en France depuis 2024. Récompensé par plus de 11 prix, dont le meilleur spectacle au Festival d’Avignon 2025, il cumule aussi plus de 600 critiques 5 étoiles. Ancien ambulancier, il livre des anecdotes insolentes et des vérités qui piquent. Son style direct, sans filtre et terriblement efficace. Âmes sensibles s’abstenir… les autres, foncez ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Je vais vous cartonner

L’événement Je vais vous cartonner Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne