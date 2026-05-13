Jean-Charles de Castelbajac : Le Tableau humain, Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse, Toulouse

Jean-Charles de Castelbajac : Le Tableau humain Samedi 23 mai, 18h30 Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, et dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée, les Abattoirs invitent Jean-Charles de Castelbajac à présenter sa performance « Le Tableau humain ».

En 2021, des robes-tableaux accompagnaient la réouverture du Centre Pompidou, près de quarante après les premières œuvres inédites de cette série, inaugurée au début des années 1980 avec Robert Combas, Hervé di Rosa, Ben, Annette Messager et d’autres. Ces œuvres uniques, peintes à même des robes en toile de peintre coupées à plat, inspirées de la forme du kimono et de la djellaba, défilaient notamment dans le cadre de la Foire Internationale d’Art Contemporain, à Paris.

En 2026, à Toulouse, le public assistera à la réalisation en direct de nouvelles robes sur modèles vivants. Elles seront composées par Jean-Charles de Castelbajac et quatre artistes de la scène graff’ de Toulouse, accompagnés par un DJ set de Marie Deback. Depuis de nombreuses années, l’artiste dessine à la craie sur les murs des villes qu’il traverse. Il y multiplie figures d’anges et dédicaces à ses proches, à ses amis, à celles et ceux qui l’ont inspiré. C’est ce rapport à l’art urbain, et à l’espace public, qui l’incite ici à se joindre à la scène du street art de la Ville Rose, de renommée internationale.

Plus que jamais l’imagination est au pouvoir pour ouvrir cette 22e édition de la Nuit des musées.

Les Abattoirs, Musée – Frac Occitanie Toulouse 76 allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse 31300 Saint-Cyprien Haute-Garonne Occitanie 0562485800 https://www.lesabattoirs.org Abattoirs entrepris en 1827 et inaugurés le 29 novembre 1831, sur des plans de l’architecte toulousain Urbain Vitry après les vœux émis par la municipalité de disposer d’un abattoir public afin d’améliorer la salubrité et la surveillance de l’octroi. L’ensemble comprend à l’entrée une grille sur laquelle s’appuient deux pavillons servant de logement et de bureaux. Au milieu de la cour, le bâtiment principal contient au centre un grand espace couvert et de chaque côté les échaudoirs des bœufs et des veaux. Les bouveries et les bergeries sont disposées de part et d’autre de ce bâtiment. A l’arrière se trouvent la triperie et le fondoir prolongés par les échaudoirs des cochons en demi-cercle. L’édifice a été agrandi et transformé entre 1881 et 1891 par Achille Gaubert, architecte de la ville, puis entre 1927 et 1929 par l’entreprise les Charpentiers toulousains sous la conduite de Jean Montariol, également architecte de la ville. Les abattoirs sont fermés en 1988. D’importants travaux de démolition et de reconstruction ont été entrepris entre 1997 et 2000 pour créer un musée d’art contemporain. Ouvert du mercredi au dimanche de 12h à 18h. Nocturne, le jeudi jusqu’à 20h Nocturne uniquement hors vacances scolaires.

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, et dans le cadre de l’exposition qui lui est consacrée, les Abattoirs invitent Jean-Charles de Castelbajac à présenter sa performance « Le Tableau En …

© Droits réservés