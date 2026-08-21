Jean Dupas & Co, Galerie des Beaux Arts, Bordeaux

Informations pratiques

Jean Dupas & Co Samedi 26 septembre, 15h00 Galerie des Beaux Arts Gironde

Coût d’entrée au musée + 5€ (gratuit Carte jeune). Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T17:00:00+02:00

Rdv à l’accueil de la Galerie des Beaux-Arts.

Exposition « Jean Dupas & Co »

Découvrez les grands décors de Jean Dupas, de l’exposition de la Galerie des Beaux-Arts jusqu’aux salles du musée d’Aquitaine où sont exposés les grands panneaux du décor de la Tour des Vins du pavillon de Bordeaux datant de l’exposition de 1925.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/490

Galerie des Beaux Arts Pl. du Colonel Raynal, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « musba-publics@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556102525 »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/490 »}]

visite_commentee

Anonyme, Jean Dupas devant la fresque de la Bourse du travail, vers 1939, Photographie, 23,9 x 17,9 cm, Bordeaux, musée des Beaux-Arts, centre de Documentation ADAGP