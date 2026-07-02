Jean Dupas, de l’Arcadie aux grands décors, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Jean Dupas, de l’Arcadie aux grands décors Mercredi 4 novembre, 17h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T17:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Fin : 2026-11-04T17:30:00+01:00 – 2026-11-04T18:30:00+01:00

Isabelle Beccia, docteure en histoire de l’art et chargée de la médiation institutionnelle au musée, retrace la vie et le parcours de cet artiste légendaire, grand Prix de Rome et peintre décorateur des mythiques paquebots Île-de-France et Normandie.

Lien vers l’événément original : https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-de-larcadie-aux-grands-decors

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musba-bordeaux.fr/jean-dupas-de-larcadie-aux-grands-decors »}]

Conférence proposée dans le cadre de l’exposition ‘Jean Dupas & Co. Le grand Art déco’

Jean Dupas, La Gloire de Bordeaux, 1937, MusBA. ADAGP, Paris, Photo : F. Deval, mairie de Bordeaux