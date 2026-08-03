JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET EN MUSIQUE LE CANAL DU MIDI HALLE AUX GRAINS Toulouse
jeudi 26 novembre 2026 · HALLE AUX GRAINS · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET EN MUSIQUE LE CANAL DU MIDI
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 25 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26 21:30:00
Date(s) :
2026-11-26
À l’occasion des 30 ans de l’inscription du canal du Midi sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, voilà que nous naviguons en compagnie des musiciens de l’Orchestre national du Capitole, pour une mémorable soirée conjuguant histoire, nature et musique !
Mendelssohn, Debussy, Smetana… et quelques improvisations rythment cette croisière à travers l’Occitanie, dont le génial pianiste et compositeur Jean-François Zygel se fait l’amiral ! 5 .
HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
%C0 To mark the 30th anniversary of the Canal du Midi’s inscription on the UNESCO World Heritage List, we’re setting sail in the company of musicians from the Orchestre National du Capitole for a memorable evening combining history, nature, and music!
L’événement JEAN-FRANÇOIS ZYGEL MET EN MUSIQUE LE CANAL DU MIDI Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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